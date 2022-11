Cobra foge com chinelo e vídeo viraliza; assista

Um vídeo com um ato inusitado de uma cobra compartilhado nas redes sociais pelo oficial do Serviço Florestal Indiano Parveen Kaswan tem feito sucesso pelo mundo.

O vídeo mostra uma cobra deslizando em frente a uma casa e assustando a moradora. Imediatamente, a mulher arremessa um chinelo contra o animal, que ameaçava entrar em sua casa.

Para surpresa de todos, após a cobra desviar da chinelada, agarrou o calçado tipo havaiana com a boca e saiu apressada com a cabeça erguida.

Enquanto isso, mulheres ao fundo são ouvidas rindo alto e expressando choque com as ações do réptil.

Desde que foi compartilhado na quinta-feira (24), o vídeo acumulou mais de 376.000 visualizações no Twitter. O local e a data onde ocorreu o fato não é informado.

Veja o vídeo:

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd