Cobra é flagrada engolindo um veado inteiro; veja

Pesquisadores da Conservancy of Southwest Florida presenciaram em uma de suas expedições uma cobra píton birmanesa no Parque Nacional Everglades, na Flórida, Estados Unidos. O animal foi flagrado engolindo um veado de aproximadamente 35 quilos. Os especialistas estimam que a cobra tem 4,5 metros de comprimento e 52 quilos. (Veja o vídeo abaixo)

A cena foi presenciada por biólogos que documentaram a ação do animal em um estudo publicado na revista Reptiles & Amphibians.

Segundo o estudo, a abertura da boca da cobra atingiu aproximadamente 24 centímetros, fato que chamou a atenção dos pesquisadores, pois acreditava-se que a píton conseguia abrir a boca em até 22 centímetros.

“Além do tamanho do veado que foi comido ser impressionante, nossas medidas anatômicas indicam que esse animal estava muito próximo do limite de tamanho da presa que poderia ser consumida por essa cobra”, disse o biólogo da Universidade de Cincinnat Bruce Jayne, um dos responsáveis pelo estudo.

“Portanto, essas cobras se assemelham a superdotados, às vezes testando os limites do que sua anatomia permite, em vez de serem preguiçosos que comem apenas presas do “tamanho de um lanche”, complementou.

A píton birmanesa é considerada uma espécie invasora, pois chegou à Flórida no século 20. A espécie não possui predadores e consequentemente se reproduz com facilidade, o que pode gerar um descompasso na cadeia alimentar do sul da Flórida.

Vídeo

Com informações do Metrópoles

