Da Redação

Cobra é encontrada em avião e piloto faz pouso de emergência

Um avião fez um pouso de emergência após uma cobra ser encontrada rastejando em uma luminária na parte superior da aeronave.

Em um vídeo feito por um passageiro, é possível ver a sombra do animal rastejando durante o voo da empresa AirAsia. O avião saía da Malásia, Kuala Lumpur, para Kuching.

O pouso foi feito na cidade de Taway. Ainda não há informações sobre como o animal foi parar no interior da aeronave. Após o pouso, os passageiros foram transferidos para outro voo com destino a Kuching. As informações são do jornal O Globo.