Cobra é encontrada dentro da pia de morador em SC

Nesta última terça-feira (07), uma serpente foi resgatada na pia da cozinha de um apartamento no centro de Jaraguá do Sul em Santa Catarina.

Segundo o biólogo Gilberto Ademar Duwe, o morador acordou durante a madrugada com um barulho no cômodo e encontrou o animal. A espécie não é venenosa e ninguém ficou ferido.

A serpente foi retirada do local pela Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama), onde Duwe trabalha. A suspeita é de que ela tenha chegado até o apartamento, que fica no segundo andar do edifício, junto de alguma compra ou material

Segundo o biológo, a cobra da espécie Dormideira (Dipsas Neuwiedi) é comum na região e inofensiva. No entanto, ela pode ser confundida com uma jararaca, que é venenosa. "Ela só se alimenta de lesmas e caracóis", explicou.

A cobra foi levada para a Fujama. A soltura em área de mata deve ocorrer após avaliação realizada pela equipe da fundação, que irá analisar as condições de saúde do animal.

