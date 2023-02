'Cobra DiCaprio': nova espécie já está em risco por causa da mineração

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nas florestas do Equador, Colômbia e Panamá, cinco novas espécies de cobras foram descobertas. Umas delas teve o nome de batismo inspirado indiretamente no ator Leonardo DiCaprio, graças ao trabalho da celebridade em prol da conservação do meio ambiente.

continua após publicidade .

A cobra do olhos e manchas vermelhos, recebeu o nome em homenagem à mãe do astro, Irmelin: Sibon irmelindicaprioae. Com cerca de 38 centímetros de comprimento, ela passa as noites nas folhas das palmeiras a três metros acima do solo, procurando caracóis e lesmas.

LEIA MAIS: Bombeiros resgatam jiboia de dois metros dentro de galinheiro

continua após publicidade .

O que preocupa pesquisadores da área, no entanto, é que a espécie recém-descoberta já está ameaçada de extinção graça ás atividades mineradoras, que cresceram muito nos último três ano na selva entre o Equador e Colômbia.

Extremamente dócil, a cobra se defende sem atacar, apenas se enrolando em torno da própria cabeça e exalando um odor fétido.

Além da Sibon irmelindicaprioae, também foram descritas nos estudos de extinção a cobra-caracol dossel (Sibon dossel), cobra comedora de caracóis de Marley (Sibon marleyae), cobra comedora de caramujos de Vieira (Sibon vieirai) e cobra comedora de caracóis de Welborn (Dipsas welborni).

continua após publicidade .





Sob risco no Equador e Colômbia

A cobra Sibon marleyae, com tons vermelhos, laranjas, amarelos e marrom, foi batizada em homenagem à filha do conservacionista Brian Sheth. Ela foi descoberta nas florestas tropicais de Chocó, uma das mais úmidas e intocadas do Equador e Colômbia. (Veja abaixo)

As áreas montanhosas da floresta amazônica superior e as selvas de Chocó-Darién são mundialmente conhecidas pelas novas espécies continuamente descobertas na região, rica em biodiversidade.

continua após publicidade .

Em um estudo publicado em 25 de janeiro na revista científica ZooKeys, voltada para a pesquisa de biodiversidade, os pesquisadores descreveram as cobras e relataram como a mineração de ouro e cobre na região ameaça outras espécies desse réptil.

Durante a pandemia, a mineração ilegal atingiu um nível crítico e está dizimando as populações de cobras que vivem nas árvores.

fonte: Reprodução/Ivan Castaneira

Isso ocorre por dois fatores:



Essas cobras são arborícolas, ou seja, não podem sobreviver em áreas sem vegetação; Elas se alimentam exclusivamente de lesmas e caracóis, que vivem em córregos e rios que vão diminuindo devido à poluição dos corpos d'água.





Fonte: Informações

Siga o TNOnline no Google News