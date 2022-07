Cobra de origem asiática é encontrada no litoral de SP; entenda

Da Redação

Uma cobra píton filhote foi encontrada em Santos, no litoral de São Paulo. Conforme apurado pelo g1, o animal, que tem origem asiática, foi resgatado pela Guarda Civil Municipal (GCM) e encaminhado para o Parque Ecológico Cotia Pará, em Cubatão, também na Baixada Santista.

A serpente foi achada por um munícipe na Avenida Prefeito Doutor Antônio Manoel de Carvalho, no morro do Marapé. O homem decidiu colocar o animal em uma caixa e mantê-lo por um dia em casa. A cobra então foi entregue por ele a outro morador da cidade, que diz ter acionado a guarda.

"Encontrei ao lado da minha casa, e ela não me mordeu", disse o autônomo Claudio Soares, nesta quarta-feira (13). Ele acrescenta que, após ter se deparado com a cobra no domingo (10), publicou uma foto em uma rede social, quando o outro homem fez contato e se ofereceu para cuidar dela.

O vendedor Marcos Kazuma Santos permaneceu com o animal até terça-feira (12), quando acionou a GCM para o resgate, no bairro Castelo. "Me sinto bem, pois, pela coloração, dificilmente [a cobra] iria sobreviver na mata por aqui. Estou feliz por ela ter sido encontrada pelo Claudio, que não a matou".

A cobra

Segundo o biólogo Daniel Monteiro, a cobra tem origem em outro continente. "Essa é uma píton. Elas são da Ásia, não são daqui. Provavelmente fugiu da casa de alguém ou soltaram irresponsavelmente".

O profissional acrescenta que o animal não é venenoso. Em nota, a Prefeitura aponta que a serpente em questão pesa 1,4 kg e está saudável.

