Cobra de mais de 1 metro é encontrada em escola durante prova e assusta alunos

O que seria apenas mais um dia de vestibular acabou ganhando um episódio inesperado em uma escola da cidade de Nîmes, no sul da França. Enquanto cerca de 400 estudantes realizavam uma prova de filosofia, uma cobra com mais de um metro de comprimento foi encontrada dentro do prédio da instituição de ensino.

O animal foi localizado por volta das 8h da manhã de segunda-feira (15), em uma sala desocupada da escola particular Emmanuel d’Alzon. Segundo a direção, a serpente estava escondida no interior de um aquecedor instalado em uma sala utilizada para estudos.

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A descoberta mobilizou funcionários da escola, que inicialmente tentaram capturar o animal. Como a tentativa não teve sucesso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate.

De acordo com Marie Lachaud, diretora de comunicação da instituição, a situação foi controlada rapidamente e não causou tumulto entre os candidatos.

“Felizmente, a cobra não apareceu em uma sala onde os alunos estavam realizando a prova. Isso poderia ter gerado muito estresse, mas a situação foi administrada sem pânico”, explicou.

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A espécie encontrada foi identificada como cobra de Montpellier, também conhecida como cobra-rateira. Considerada a maior serpente da Europa, ela pode atingir mais de dois metros de comprimento quando adulta.

Apesar da aparência imponente, especialistas destacam que o animal não representa grande risco para seres humanos. Suas presas ficam localizadas na parte posterior da boca, o que dificulta a inoculação de veneno em pessoas. Além disso, a espécie costuma atacar apenas quando se sente ameaçada.

A cobra-rateira se alimenta principalmente de pequenos mamíferos, aves, anfíbios e outras serpentes. Com coloração que varia entre tons de verde-oliva, marrom e cinza, ela é encontrada em ambientes como áreas rochosas, matas e regiões de vegetação arbustiva.

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Apesar do susto, o incidente não comprometeu a realização do vestibular, que prosseguiu normalmente após a retirada do animal.

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