Cobra com veneno altamente letal e de cor rara é encontrada; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma cor particularmente incomum, pouco vista até mesmo pelos entusiastas do tema: na cor laranja

Uma cobra altamente venenosa, da espécie Pseudonaja textilis, responsável pelo maior número de mortes por picada de cobra na Austrália, foi encontrada em uma cor particularmente incomum, pouco vista até mesmo pelos entusiastas do tema: na cor laranja.

continua após publicidade .

Recentemente, foram capturadas duas cobras marrons venenosas em um estacionamento em Queensland, na Austrália. O réptil em questão faz parte da família elapidae — a mesma da jararaca —, que é composta por serpentes peçonhentas que possuem dentes inoculadores de veneno na mandíbula.

Na ocasião, quem realizou a captura dos animais foi o próprio administrador do Jake’s Reptile Relocations. Jake Stinson, o responsável pelo resgate, postou imagens das cobras nas redes sociais. Segundo ele, essa espécie normalmente tem uma tonalidade marrom, vermelha ou preta, e encontrar uma variedade na cor laranja é um tanto quanto incomum.

continua após publicidade .

Em declaração à Newsweek Stinson disse que “esse espécime laranja é um exemplo perfeito para mostrar que as cobras “marrons” são encontradas em muitas cores diferentes”. Essa variedade confunde as pessoas, que não são especialistas, na identificação desses animais. Ele complementa ao dizer que “conhecer animais únicos, que muitos entusiastas como eu vivem a vida toda sem encontrar, adiciona uma conexão especial ao meu trabalho com a fauna local”.

“Se as pessoas entrarem em contato com cobras potencialmente perigosas, é importante lembrar que ela não quer nada com você e seu objetivo é não ser vista. Esses encontros acontecem apenas quando estão de passagem”, afirmou Stinson.

Veneno da cobra é perigosamente letal

O veneno da cobra marrom é composto por uma neurotoxina que causa a paralisia progressivamente dos nervos do coração, pulmões e do diafragma da vítima. Essa situação gera o sufocamento da pessoa acometida. Além disso, há outras toxinas, que causam coagulação sanguínea e levam a convulsões, parada cardíaca, danos nos rins e sangramento. Essas consequências configuram a alta periculosidade dessa serpente.

continua após publicidade .

Geralmente, essas cobras se alimentam de uma variedade de pequenos animais, como sapos, pássaros, ratos e camundongos. Porém, quando criadas em cativeiro, elas podem até comer uns aos outros, especialmente em condições apertadas.





Siga o TNOnline no Google News