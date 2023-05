Cobertura ao vivo das festas juninas de Sergipe na palma da sua mão

Da Redação

Com a crescente popularidade dos smartphones no Brasil, é cada vez mais comum as pessoas acessarem conteúdo online através de seus dispositivos móveis.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, o Brasil já tinha mais de um smartphone por habitante, o que indica que a maioria dos brasileiros tem acesso à internet e consome conteúdo de qualidade por meio de seus aparelhos.

Para atender essa demanda, a plataforma Ajufest oferece conteúdo de entretenimento, notícias, fotos, transmissões ao vivo, guias de estabelecimentos sergipanos, colunas sociais e agenda dos melhores eventos, além de outros tipos de conteúdo.

O site é diferenciado de outras páginas de entretenimento por focar em eventos que acontecem em Sergipe. Em 2023, por exemplo, a equipe do Ajufest fará a cobertura das festas juninas de Sergipe e dos principais eventos relacionados.

Serão aproximadamente 30 dias de transmissões ao vivo gratuitas para todos os usuários da plataforma. Essa é uma ótima maneira de ficar atualizado e se divertir através da tela do celular em qualquer lugar e horário, tendo conteúdo de qualidade sempre na palma da sua mão.

No período dos festejos juninos em Sergipe, o site e as redes sociais da plataforma fornecerão informações em tempo real para que os usuários possam acompanhar todos os detalhes dos eventos.



Mesmo que você não tenha tempo disponível para assistir às transmissões ao vivo, poderá ler ou assistir sobre os festejos juninos posteriormente na plataforma Ajufest.

Essa é uma ótima oportunidade para os amantes da cultura nordestina, em particular da região de Sergipe, e que estão longe, devido à distância ou outros motivos, de desfrutar das festas em primeira mão.

Para Wadson Araújo, CEO do site Ajufest, é uma alegria enorme poder transmitir essa festa para todo o Brasil: “A gente tá levando a nossa cultura para outros lugares e mostrando como os festejos juninos são lindos aqui”, finaliza.

Acompanhe as redes sociais do Ajufest para acessar notícias e outras informações importantes de eventos sergipanos e o site oficial também.

