CNN desmente Alexandre Garcia após fala sobre vacina

Nesta quinta-feira (19), a emissora CNN Brasil desmentiu ao vivo uma declaração do comentarista Alexandre Garcia, durante o quadro “Liberdade de Opinião” de que jovens não precisam se vacinar contra a Covid-19.

“Para esclarecer esse tema, nós da CNN Brasil procuramos o infectologista e também diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri. Segundo o médico, com a medida que se previne mortes em adultos e idosos, os casos de hospitalização com formas graves serão entre os não vacinados. Acrescentamos que o registro para esse ano de mortes por Covid-19 entre crianças e jovens é de 1581″, disse a jornalista Elisa Veeck.

A âncora da CNN terminou dizendo que “a opinião emitida pelos comentaristas do quadro não refletem a posição” do canal. Muitos internautas criticaram a fala de Alexandre Garcia, como o deputado estadual Eduardo Serafini (PSOL-RJ). “A liberdade de opinião, nome do quadro de Alexandre Garcia na @CNNBrasil, não é recibo para a propagação de mentiras absurdas e informações negacionistas. Já passou da hora da emissora parar de dar voz a discursos como o deste homem”, afirmou o parlamentar.

Confira um trecho do programa na íntegra:

CNN DESMENTE Alexandre Garcia.

Ele disse que jovens NÃO precisam tomar a vacina

O que falta para ser demitido da CNN?

Que VERGONHA #CNN pic.twitter.com/EXyEm8X05K — Alfred (@EuQueManda1) August 19, 2021