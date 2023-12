Clínica de Olhos Moema é referência em atendimento em São Paulo

Na busca pela qualidade de vida, a saúde dos olhos desempenha um papel importante, já que a visão está ligada a praticamente atividades do dia a dia. Infelizmente, muitas pessoas acabam negligenciando esse aspecto e adiando as visitas ao oftalmologista. Isso se torna ainda mais comum num contexto em que a experiência em alguns consultórios pode transformar consultas simples em verdadeiros transtornos para o paciente.

Determinados a reverter essa situação, os oftalmologistas Dr. André Iazzetti Sigueta, Dr.ᵃ Marina Iazzetti Sigueta e Dr. Deocleciano Haruyuki Sigueta criaram a Clínica de Olhos Moema, situada estrategicamente no coração da Zona Sul paulistana. O compromisso da clínica é proporcionar aos moradores da região um atendimento avançado em oftalmologia, focando na eficiência, pontualidade e no conforto do paciente.

O Dr. André enfatiza que a clínica está apta a receber indivíduos de todas as faixas etárias, desde recém-nascidos de apenas 15 dias até os mais idosos. Ele brinca, dizendo: "Não queremos deixar ninguém de fora; nosso objetivo é proporcionar o melhor atendimento para que todos fiquem bem com seus olhinhos".

Os serviços abrangem consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, sendo as cirurgias de catarata e as cirurgias refrativas as mais procuradas. Dr. André explica que as cirurgias refrativas, em especial, permitem que os pacientes se libertem dos óculos e têm se tornado cada vez mais procuradas nos dias atuais. Procedimentos estão, inclusive, entre as especialidades dos médicos que atuam na clínica, que contam com sólida formação e ampla experiência para realizar os tratamentos mais necessários e desejados pelos pacientes.

A Clínica de Olhos Moema opera tanto na modalidade particular quanto por reembolso, garantindo que pacientes com diversos planos de saúde tenham acesso a um atendimento de excelência. Os consultórios estão convenientemente localizados no 11º andar da Torre Verona, na Avenida Ibirapuera, 1753, oferecendo estacionamento próprio com serviço de valet para maior comodidade dos pacientes que optam por ir de carro.

