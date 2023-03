Clínica de Elaine Martins faz sucesso com famosos brasileiros nos EUA

Da Redação

Conhecida como a "Clínica das Estrelas", o espaço de estética da brasileira Elaine Martins, que fica localizado nos Estados Unidos, é referência para os artistas e celebridades que desembarcam no país.

A profissional, que iniciou na carreira enquanto morava no país norte americano, não mediu esforços para concretizar o sonho de ter a sua própria clínica de beleza. Após trabalhar por um tempo em uma pequena sala de um salão de beleza, Elaine investiu nos estudos e se especializou para abrir o seu próprio negócio.

"Meu primeiro espaço foi aberto em Malden, Massachusetts, onde eu contratei uma equipe para me ajudar a cuidar dos meus clientes, com mais de 80 tipos de protocolos de beleza e saúde", relembra a especialista em estética. "Mas, a clientela foi aumentando e precisei de um espaço mais amplo e moderno para atendê-los".

Dessa forma, Elaine mudou o local de sua clínica, reabrindo seu espaço, dessa vez em Stoneham, Massachusetts.

Atendendo não só americanos, como também brasileiros e os habitantes de uma comunidade hispânica em New England, a excelência no atendimento da clínica chamou a atenção de personalidades brasileiras. Famosos como Lexa, MC Danny, Bruna Karla e Aline Barros receberam tratamentos, dando ênfase ao nome "Clínica das Estrelas", que hoje é o ponto da beleza e do bem-estar dos artistas brasileiros nos Estados Unidos.

LINHA DE PRODUTOS LE RITUEL

Elaine Martins não só dedicou seu tempo à sua clínica, como também decidiu criar a sua própria linha de produtos, a "Le Rituel", incluindo colágeno com proteína até protetor solar com células tronco.

"A criação dessa linha foi uma forma de me aproximar das minhas clientes, consciente de que elas precisam cuidar da sua beleza e saúde também dentro de casa", explica.

A marca ganhou diversas campanhas e celebridades como "garotos propaganda". Entre eles, Mara Maravilha, Antônia Fontenelle, Daniel Rocha e Augusto Pacheco estiveram apresentando a linha de produtos.

A Le Rituel já foi patrocinadora de um show de Gusttavo Lima em Boston no ano de 2022, onde o cantor foi presenteado com um kit.

A profissional Elaine Martins segue com suas inovações na área da estética, sempre se atualizando e lançando os mais modernos tratamentos para suas clientes.