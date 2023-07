Climatempo emite alerta de ciclone e vendaval; veja regiões afetadas

Um ciclone extratropical está se formando sobre o oceano Atlântico e deve atingir a região Sul do Brasil em breve. De acordo com o alerta publicado pela empresa de serviço meteorológico Climatempo, o fenômeno deve provocar rajadas de vento intensas desde o leste do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro.

continua após publicidade

A região gaúcha deve ser afetada com um vendaval a partir da tarde desta quarta-feira (12). As áreas que mais devem ser afetadas, conforme a Climatempo, são o sul e leste do RS, além da região metropolitana de Porto Alegre. As rajadas ficam mais intensas entre a noite de quarta e início da madrugada de quinta-feira (13), com ventos que podem chegar até 120 km/h. São esperadas rajadas de 50 a 80 km/h nas demais áreas do RS, em quase todo o interior de SC e do PR, no oeste de SP e no centro-sul e no oeste de MS.

O litoral sul de Santa Catarina será afetado com o vendaval ao longo da tarde de quinta-feira (13). As áreas mais elevadas do leste e norte catarinense, e leste do Paraná - incluindo a grande Curitiba - devem contar com rajadas de até 80 km/h.

continua após publicidade

No sul e leste de SP a circulação de ventos associada ao ciclone extratropical também deverá provocar fortes rajadas de vento, entre 70 e 90 km/h, incluindo a região metropolitana de São Paulo, entre meados da manhã e fim da tarde de quinta-feira. Pontualmente, na Serra do Mar e no litoral, podem ocorrer rajadas de 80 a 100 km/h. No estado do RJ as rajadas de vento também se intensificam, com projeção de máximos entre 50 e 70 km/h na Costa Verde, no Grande Rio e na Região Serrana.

A previsão mostra que o ciclone perde força somente no sábado (15), dia em que o fenômeno se afasta da costa. Com isso, o vento diminui em todas as regiões.

Com informações da Climatempo.

Siga o TNOnline no Google News