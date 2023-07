Clima na Cidade Alta permanece estável nesta quarta-feira (19)

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa a previsão do tempo para esta quarta-feira (19).

A quarta-feira continua com muita nebulosidade sobre o Paraná, mas as chuvas previstas são na sua grande maioria de fraca intensidade. Entre os Campos Gerais, RMC e praias céu encoberto, em função do ingresso de umidade do oceano. Nestes setores faz frio durante todo o dia. No noroeste o sol aparece e esquenta um pouco mais.

Em Apucarana, teremos sol com muitas nuvens durante o período do dia e períodos de céu nublado. As temperaturas serão em torno de 11ºC de mínima e 22ºC de máxima. Durante a noite também teremos a presença de muitas nuvens no céu.

Não há previsão de chuvas para quarta-feira em nossa Cidade Alta.

