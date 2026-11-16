Clima em São Paulo: há previsão de pancadas de chuvas após tempestade de domingo
A cidade de São Paulo amanheceu com céu encoberto e temperatura amena. Entre esta segunda-feira, 16, e a sexta-feira, 20, há possibilidade de pancadas de chuva, de acordo com a Meteoblue, sendo mais fortes na quarta-feira, 18.
Apesar da chuva, a semana promete ser de calor e temperaturas elevadas, próximas a ligeiramente acima dos 30°C durante as tardes.
"As chuvas terão características da primavera, ou seja, pancadas de chuva com intensidade moderada e forte, e devem ocorrer preferencialmente entre a tarde e o início da noite", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
Veja a variação de temperatura prevista para os próximos dias em SP, segundo a Meteoblue:
. Segunda-feira: entre 18ºC e 25ºC
. Terça-feira: entre 18ºC e 28ºC
. Quarta-feira: entre 19ºC e 30ºC
. Quinta-feira: entre 21ºC e 31ºC
. Sexta-feira: entre 22ºC e 30ºC
Em razão da condição climática, as buscas pelo termo "clima" ganharam destaques no Google Trends nas últimas horas.
Segundo a Meteoblue, as temperaturas devem permanecer em elevação nesta semana na cidade de São Paulo, com termômetros mais amenos apenas na segunda-feira, quando a máxima prevista é de 25ºC. Nos demais dias da semana, a máxima fica na casa dos 30ºC.