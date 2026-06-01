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Clima em junho no Brasil terá baixa influência do El Niño e duas quedas de temperatura

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 18:33:00 Editado em 01.06.2026, 18:43:03
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O clima de junho no Brasil deve ter baixa influência do fenômeno climático El Niño e duas quedas acentuadas de temperatura, segundo a empresa de meteorologia Climatempo.

O mês que começa nesta segunda-feira, 1º, marca o fim do outono e o início do inverno, que tem início em 21 de junho, às 05h24 (horário de Brasília).

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A Climatempo afirmou que o início do El Niño, caracterizado pelo aquecimento acima do normal da porção central e leste do Oceano Pacífico Equatorial, também deve ser oficializado nas próximas semanas. Justamente por estar em estágio inicial, o fenômeno não terá grande influência sobre o clima de junho.

Duas frentes frias podem derrubar as temperaturas no centro-sul do País. A primeira, mais leve, deve ocorrer entre o fim da primeira quinzena e o início da segunda.

Já a segunda frente fria, mais forte, está prevista para começar na última semana de junho, quando o inverno já terá começado. Áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste podem registrar temperaturas abaixo de 10ºC.

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Segundo a Climatempo, a temperatura média de junho deve ficar um pouco acima do padrão para a época na maior parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além de boa parte de Minas Gerais e do Espírito Santo.

As regiões que podem ter dias muito quentes são o centro-leste de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, o noroeste de Minas Gerais e o interior do Nordeste.

Já no Rio de Janeiro, na Zona da Mata Mineira, no sul de Minas Gerais, em quase todo o Estado de São Paulo, no centro-sul de Mato Grosso do Sul e na região Sul, a temperatura média de junho deve ficar dentro ou um pouco abaixo do padrão para a época, devido à combinação da passagem de ar frio de origem polar com o excesso de nebulosidade.

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No quesito chuva, a Climatempo prevê que o volume médio de precipitação fique próximo do padrão para a época em grande parte do Brasil.

Em Roraima, no extremo norte do Amazonas e na costa leste do Nordeste, deve chover um pouco abaixo da média. Segundo a empresa, os volumes médios de precipitação em junho em Roraima e no litoral entre Alagoas e Rio Grande do Norte variam de 300 a 400 milímetros, sendo este o primeiro ou o segundo mês mais chuvoso do ano nessas regiões.

São Paulo deve registrar um volume de chuva um pouco acima da média para junho, devido à passagem de frentes frias e à formação de áreas de baixa pressão atmosférica no interior do continente e no litoral das regiões Sul e Sudeste, que favorecerão áreas de instabilidades frequentes. A mesma previsão vale para o Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

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