Clientes relatam instabilidade na rede da Claro neste sábado, 6

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Os clientes da Claro relataram nas redes sociais instabilidade nos serviços da operadora neste sábado, 6. De acordo com o Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, o pico de reclamações ocorreu às 17h (horário de Brasília), quando foram registradas 572 notificações de problemas.

Procurada pelo Estadão, a Claro não respondeu ao pedido de posicionamento até a publicação deste texto. O espaço permanece aberto.

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Segundo os dados da plataforma, 72% das queixas estavam relacionadas à internet móvel. As reclamações sobre internet fixa representaram 18% do total, enquanto 6% mencionavam falhas no sinal de telefonia móvel.

No X (antigo Twitter), usuários relataram dificuldades de conexão em diferentes regiões do País. Os comentários mencionam problemas tanto na internet móvel quanto na banda larga fixa.

"Cadê minha internet? Apagão nacional? Zerou minha internet e da minha companheira", escreveu o usuário Luis Moura na rede social.

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Outra usuária aproveitou a instabilidade para criticar a qualidade do serviço prestado pela operadora. "Recomendo a vocês nunca contratarem o Wi-Fi da Claro Brasil, simplesmente vive caindo o sinal", publicou Bruna Aurea no X.