Clientes do Bradesco relatam problemas no aplicativo: "Dinheiro sumiu"

Imagem ilustrativa do app do banco

Esta segunda-feira (27) começou turbulenta para os clientes do banco Bradesco. Eles têm relatado, desde as primeiras horas desta manhã, problemas no aplicativo do banco. Segundo relatos, o saldo das contas foi negativado e o "dinheiro sumiu". Enquanto isso, outros estão encontrando valores a mais nas contas bancárias.

continua após publicidade

Às 8 horas, o termo "Bradesco" estava nos assuntos mais comentados na rede social X (antigo Twitter). "Galera, quem tem conta no Bradesco dê uma olhada aí. Muita gente reclamando que dinheiro sumiu, conta negativa, etc", postou um usuário. "É sério isso @Bradesco? Causando em plena segunda-feira. Literalmente, que reine o caos", escreveu outro.

- LEIA MAIS: Ana Hickmann: depoimento da cozinheira revela detalhes da briga

continua após publicidade

“Sr. @Bradesco eu já não costumo ter dinheiro, quando tenho vocês vão negativar assim na cara dura? Sem débito?”, afirmou um terceiro internauta. A instituição ainda não se manifestou sobre o problema.

Teve que se "deu bem"

Enquanto muitos reclamam dos saldos desaparecendo, há quem encontrou dinheiro a mais na conta. Veja um caso:

Foto por Reprodução/Redes sociais

Siga o TNOnline no Google News