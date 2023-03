Clientes de restaurante popular encontram rato morto na comida; veja

Da Redação

Roedor morto estava dentro do pato de sopa

Dois clientes de um restaurante popular passaram por uma situação muito desagradável e nojenta após pedirem uma refeição. O casal encontrou um rato morto na sopa que pediu no estabelecimento. O fato foi registrado no último sábado (11) em Manhattan, nos Estados Unidos, e um vídeo circula nas redes sociais. Os clientes entraram com uma ação judicial contra o restaurante.

O casal relatou que frequenta o estabelecimento há anos e lamentou o ocorrido. Eles pediram uma sopa de carne coreana saudável e se depararam com um roedor morto no meio da comida. Os clientes reforçaram que o objetivo em expor o incidente não é alimentar o racismo e sim denunciar uma questão que envolve a saúde pública.

“Estamos indo a este restaurante há uma década e somos orgulhosos apoiadores da culinária e cultura asiáticas. Este incidente não é de forma alguma para alimentar ódio ou preconceito baseado em raça”, explicou ao NewsBreak.

O departamento de saúde Manhattan instaurou procedimento para investigar o caso. O proprietário do restaurante nega o acontecimento.

