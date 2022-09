Clientes confundem turma de crossfit com arrastão e fogem de bar; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os clientes retornaram para o estabelecimento pouco depois do ocorrido rindo da situação

Clientes de uma cervejaria confundiram praticantes de crossfit com criminosos na Zona Sul de Recife, no último sábado (17). Os consumidores levantaram de suas cadeiras, do lado de fora do estabelecimento, e começaram a fugir desesperados assim que viram os atletas se aproximando correndo.

continua após publicidade .

Câmeras de segurança do bar Alphaiate Cervejaria, na capital pernambucana, flagraram o momento da confusão que aconteceu por volta das 21h. O vídeo foi postado pelo bacharel em administração e direito, Bernardo Cabral, apenas nesta quinta-feira (22) e viralizou nas redes sociais. Com mais de 123 mil curtidas e quase 4 mil comentários, o registro divertiu os internautas. Assista no final da matéria

LEIA MAIS: Aposta de Apucarana fatura mais de R$ 50 mil na quina da Mega-Sena

continua após publicidade .

No flagrante é possível ver os clientes sentados normalmente nas mesas instaladas nas duas extremidades da calçada em frente ao bar, com uma passagem para pedestres no meio. Pouco tempo depois, pessoas aparecem correndo. Em seguida, os consumidores se levantam e fogem do local, assustados, deixando até mesmo os seus pertences para trás. Na confusão, cadeiras e mesas foram derrubadas.

Apesar do susto, o fato não se tratava de um arrastão real. O fim do registro mostra alguns atletas passando com camisetas regatas de praticar esportes, mostrando que havia apenas uma turma de crossfit correndo pela região.

Procurado pela reportagem do Extra, a cervejaria confirmou a autenticidade do vídeo. Uma funcionário explicou que tudo aconteceu muito rápido e que, logo após abandonarem suas mesas, os clientes voltaram rindo e conversando sobre o acontecido.

continua após publicidade .

Assista

E os clientes de um bar da zona sul de Recife que acharam que tava rolando arrastão quando na verdade era a turma do crossfit correndo na rua? pic.twitter.com/TlX6gJjpzb — Bernardo (@BernardoBcabral) September 22, 2022





Fonte: Informações da Extra.

Siga o TNOnline no Google News