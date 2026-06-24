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Cliente tenta matar dono de loja a facadas após discussão em SC

Suspeito iniciou bate-boca pelo preço de cerveja

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 08:30:16 Editado em 24.06.2026, 08:30:11
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Um homem é investigado por tentativa de homicídio após atacar com uma faca o dono de uma loja de conveniência em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina.

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O crime ocorreu na noite do último domingo (21), no bairro José Amândio, e foi motivado por uma discussão banal a respeito do preço da cerveja comercializada no estabelecimento.

- leia mais: Ladrões pulam muro de residência e furtam seis pássaros em Rio Bom

De acordo com as informações da ocorrência, o cliente foi até o comércio para adquirir a bebida, mas demonstrou insatisfação com o valor cobrado. A discordância rapidamente evoluiu para um bate-boca acalorado com o proprietário do local.

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Durante o desentendimento, o consumidor se descontrolou e partiu para a agressão física, utilizando uma arma branca para golpear o empresário.

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As autoridades locais agora conduzem as investigações para esclarecer as circunstâncias do ataque e dar andamento aos procedimentos legais cabíveis contra o agressor.

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Cliente tenta matar dono de loja a facadas após discussão em SC
AutorO crime foi motivado por uma discussão banal a respeito do preço da cerveja - Foto: Reprodução/NDTV


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