Cliente tenta matar dono de loja a facadas após discussão em SC

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Um homem é investigado por tentativa de homicídio após atacar com uma faca o dono de uma loja de conveniência em Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina.



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O crime ocorreu na noite do último domingo (21), no bairro José Amândio, e foi motivado por uma discussão banal a respeito do preço da cerveja comercializada no estabelecimento.

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De acordo com as informações da ocorrência, o cliente foi até o comércio para adquirir a bebida, mas demonstrou insatisfação com o valor cobrado. A discordância rapidamente evoluiu para um bate-boca acalorado com o proprietário do local.

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Durante o desentendimento, o consumidor se descontrolou e partiu para a agressão física, utilizando uma arma branca para golpear o empresário.

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As autoridades locais agora conduzem as investigações para esclarecer as circunstâncias do ataque e dar andamento aos procedimentos legais cabíveis contra o agressor.

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O crime foi motivado por uma discussão banal a respeito do preço da cerveja - Foto: Reprodução/NDTV O crime foi motivado por uma discussão banal a respeito do preço da cerveja - Foto: Reprodução/NDTV



