Da Redação

Cliente simula mal-estar para não pagar conta em bar

A Polícia Militar (PM) realizou a prisão de um homem, no último sábado (16), suspeito de fingir um mal-estar para não pagar uma conta de quase R$ 6 mil em um bar, em Goiânia, Goiás. O sujeito consumiu várias bebidas alcoólicas, como uísque, cervejas e gin, além de outros produtos, como picanha, camarão e porções.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da TV Anhanguera, o homem estava acompanhado de amigos e mulheres, que foram embora e o deixaram sozinho. Ele alegou que estava passando mal e, por conta disso, o gerente do estabelecimento chamou o Corpo de Bombeiros para atender à ocorrência.

Assim que a equipe chegou no local, o cliente foi examinado. Mas logo os militares perceberam que ele estava fingindo. O gerente acionou a PM.

continua após publicidade .

De acordo com o processo na Justiça, a juíza Lívia Vaz da Silva concedeu liberdade provisória ao suspeito mediante o pagamento de fiança de R$ 10 mil. Até o momento, não há informações se o homem pagou o valor.

A decisão da magistrada diz ainda que quando os policiais militares chegaram ao bar, o suspeito se negou a fornecer corretamente a sua identificação e também se recusou a assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Com informações do g1.