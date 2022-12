Cliente pode negociar débito com Sanepar via WhatsApp

Da Redação

Clientes da Sanepar têm mais um canal de relacionamento com a Companhia: o WhatsApp

A partir desta quarta-feira (21), os clientes da Sanepar têm mais um canal de relacionamento com a Companhia: o WhatsApp (41) 99544-0115. O serviço estará disponível 24 horas por dia para três funções: consulta de débitos, solicitação de segunda via da conta e negociação de débitos. O cliente deve ter em mãos o número da matrícula para receber o atendimento.

O WhatsApp é mais uma oportunidade, nestes últimos semanas do ano, para o cliente fazer a adesão ao Programa de Recuperação de Crédito do Cliente Particular (Reclip), em condições bastante vantajosas. https://site.sanepar.com.br/clientes/reclip

Em 2023, outros serviços também poderão ser solicitados pelo whatsapp. A Sanepar reforça que o atendimento ao cliente é criptografado e as informações são protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O WhatsApp vem ampliar os canais de atendimento ao cliente, que já conta com as Centrais de Relacionamento (atendimento presencial), o telefone 0800 200 0115, o aplicativo Sanepar Mobile e o e-mail.

“A Sanepar tem atualizado suas formas de atendimento, com o uso das ferramentas tecnológicas, a fim de facilitar o acesso do cliente aos nossos serviços, tornando-os mais ágeis”, afirma o diretor Comercial Elerian Toco Zanetti.

