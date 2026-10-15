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RIO GRANDE DO SUL

Cliente consome bolo com rato morto e polícia prende proprietária de franquia

Operação da Polícia Civil e Vigilância Sanitária encontrou fezes de roedores e falta de higiene no estabelecimento

Escrito por Da Redação
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Cliente consome bolo com rato morto e polícia prende proprietária de franquia
Autor Situação aconteceu nesta quarta-feira (14) - Foto: Divulgação/Polícia Civil

A proprietária de uma franquia de bolos em Porto Alegre (RS) foi presa em flagrante na última quarta-feira (14) depois que um cliente encontrou um rato morto no interior de um bolo. O consumidor chegou a ingerir parte do alimento antes de notar a presença do roedor.

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A prisão da empresária, de 41 anos, ocorreu durante uma operação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon) e a Vigilância Sanitária municipal, que resultou na interdição imediata do estabelecimento.

Durante a inspeção no local, as equipes de fiscalização identificaram condições severas de falta de higiene, presença de fezes e urina de roedores, além de diversos produtos com prazo de validade vencido. Segundo a delegada titular da Decon, Milena Simioli, a ação teve como objetivo conter riscos diretos à saúde da população e coibir infrações graves contra as relações de consumo.

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    Foto: Autor: Divulgação/Polícia Civil
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    Foto: Autor: Divulgação/Polícia Civil
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    Foto: Autor: Divulgação/Polícia Civil

Até o momento, não há registros de que o cliente tenha apresentado complicações de saúde decorrentes da ingestão parcial do produto. O espaço segue aberto para o posicionamento e manifestação da rede.

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BOLO BOLO COM RATO direitos do consumidor HIGIENE Porto Alegre RATO MORTO Rio Grande do Sul Saúde Pública
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