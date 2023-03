Clélio Cabral Broker da Braiscompany anuncia desligamento da empresa

Da Redação

Tendo investido a sua vida financeira e de familiares como cliente, além de ter acreditado no propósito da empresa e no impacto positivo que geraria em cada um dos clientes, agora Clélio Cabral anuncia o seu desligamento da empresa Braiscompany.

A motivação da sua saída se dá pela discordância de posicionamento entre ele e a empresa, tendo em vista os casos repercutidos sobre a falta de esclarecimentos e transparência com todos os clientes e colaboradores. Clélio solicitou através das suas redes sociais clareza nas decisões tomadas pela Braiscompany, solicitando aos responsáveis legais Antônio Neto Ais e Fabrícia Ais que se apresentassem aos órgãos competentes com os esclarecimentos, informando os prazos e planos para resolução dos problemas que têm inquietado todos os clientes e colaboradores. Apesar de ter tentado durante o seu tempo como colaborador respostas, não obteve nenhuma resolução coerente e concludente, pelo contrário a falta delas o fez tomar a decisão de sair da empresa.

A Braiscompany é uma empresa criada no estado da Paraíba, especialista em seu mercado. A empresa faz gestão das criptomoedas por meio de um contrato de locação de criptoativos, onde o cliente será remunerado mensalmente em um percentual que pode variar. O principal serviço são as locações desses ativos digitais, mas a empresa através de suas startups, também atua no desenvolvimento de jogos digitais e na área da Tecnologia Blockchain que é um mecanismo de banco de dados que através da sua tecnologia permite o compartilhamento de informações na rede de uma empresa.

Clélio Cabral é cliente e era funcionário da empresa e por isso sente nos dois lados a falta de uma posição mais assertiva, tendo em vista a inquietação de todos acerca da recuperação de valor como cliente e como colaborador das remunerações pendentes.

Através de suas redes sociais Clélio tem se posicionado sobre o assunto, esclarecendo sobre todos os fatos. As informações no perfil não refletem apenas o seu desligamento, mas a sua busca por respostas e a sua disposição na luta a favor da justiça pelos direitos de todos envolvidos. Além de Clélio, outros clientes estão se manifestando em suas redes sociais sobre a falta de respostas, pedindo a restituição dos valores financeiros investidos.