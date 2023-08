Clarão no céu, que pôde ser visto no Paraná, foi provocado por meteoro

Vídeo registrado por um morador da cidade de Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná

Um clarão no céu provocado por um meteoro, que pôde ser visto na noite deste domingo (6), nos estados do Sul e Sudeste do Brasil, foi registrado por moradores da região norte do Paraná. Um vídeo de um morador da cidade de Jaboti, no Norte Pioneiro, que circula na internet, mostra o momento que a luz cruza o céu. Veja o vídeo abaixo.

Muitas pessoas comentaram o assunto e divulgaram imagens do clarão nas redes sociais. Segundo os internautas, a luz foi acompanhada por um estrondo muito forte. “Eu vi em Arapongas, pensei que era estrela cadente, mas estava muito baixo", escreveu uma pessoa nas redes sociais.

O Coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), Miguel Moreno, afirmou que o evento aconteceu por conta de um corpo celeste que adentrou a atmosfera da Terra, ou seja, um meteoro. Esse acontecimento é conhecido popularmente como estrela cadente.

“As estrelas cadentes geralmente são umas pedrinhas do tamanho de um grão de feijão que cai na atmosfera terrestre, é incinerada e faz aquele brilho. Quando é um fragmento maior, do tamanho de uma laranja ou um pouquinho maior, ele causa um brilho muito chamativo que a gente chama de bólido, e foi isso que foi visto na noite de ontem para hoje”, afirmou ele.

No entanto, ainda não é possível saber o exato tamanho do meteoro que adentrou a atmosfera terrestre neste domingo, e nem se será possível encontra algum meteorito na superfície da Terra. Conforme Miguel, analises que serão feitas poderão tirar essas dúvidas.

“Tem um grupo chamado Bramom, eles têm câmeras instaladas no Brasil inteiro, para poder captar essas imagens de meteoros. Eles estão fazendo agora as imagens de dezenas de câmeras de estações por todo o Brasil para poder fazer um cálculo estimando o tamanho que seria e se por acaso chegou a cair algum fragmento na terra e onde teria caído, disse.

O que é um meteoro?

É chamado de meteoro um corpo celeste que entrou na atmosfera da terra. Quando ainda está no espaço, ele pode ser um asteroide ou um cometa, dependendo da sua composição. Asteroides geralmente são feitos de rocha e metal, já os cometas possuem gelo na sua composição e por isso, possuem uma calda. Já quando esses objetos sobrevivem a passagem pela atmosfera terrestre e se fragmentam ao atingir o solo, passam a ser chamados de meteorito.

