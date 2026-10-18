Cirurgião plástico conhecido pelo "lifting de bumbum brasileiro" é executado dentro de clínica

O cirurgião plástico alemão Alexander Aslani, de 57 anos, foi assassinado a tiros dentro de sua própria clínica em Marbella, na Espanha. O crime ocorreu no dia 7 de outubro, por volta das 18h, quando um jovem encapuzado de 18 anos invadiu o estabelecimento e disparou à queima-roupa contra a cabeça do médico. A execução aconteceu na frente da esposa da vítima, de membros da equipe e de pacientes que aguardavam atendimento. O atirador foi preso pelas autoridades espanholas um dia após o homicídio.

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A principal linha de investigação da polícia local aponta para um crime encomendado, indicando que o jovem viajou a Marbella especificamente para executar o cirurgião. O caso corre em segredo de Justiça, mas, de acordo com a imprensa internacional, uma das hipóteses investigadas apura o possível envolvimento de uma mulher que procurou os serviços da clínica semanas antes. O médico teria se recusado a operá-la por avaliar que a paciente não apresentava condições psicológicas adequadas para o procedimento. As autoridades agora concentram os esforços para identificar quem contratou o atirador e quais foram os cúmplices na ação criminosa.

Internacionalmente reconhecido, Aslani ficou famoso por realizar o "lifting de bumbum brasileiro" (Brazilian Butt Lift - BBL), uma técnica que combina implantes com a redistribuição de gordura corporal para aumentar e modelar os glúteos. Com uma clientela composta em 95% por estrangeiras, o cirurgião viajava por mais de 40 países e era procurado por celebridades de reality shows britânicos, como Chloe Sims e Hannah Elizabeth. Ele possuía formação médica na Áustria e na África do Sul, com atuação em hospitais da Inglaterra antes de assumir, em 2008, a chefia de cirurgias plásticas dos hospitais Quirón, já em Marbella.

Casado e pai de dois filhos, o médico recebeu homenagens póstumas da comunidade científica. Em nota oficial, a Sociedade Europeia de Cirurgia Plástica Estética (ESAPS) lamentou a morte e exaltou a trajetória do cirurgião. A organização destacou que, com mais de três décadas de experiência e milhares de cirurgias realizadas, Aslani deixou um legado profissional excepcional, consolidando-se como uma referência em contorno corporal e contribuindo de maneira significativa para o avanço da cirurgia plástica estética em nível global.