Cirurgião diz que pai baleado por filho de 13 anos está paraplégico

O homem, de 57 anos, que foi baleado no último sábado (19) pelo próprio filho, de 13, em Patos, Paraíba, está internado na área vermelha do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. De acordo com o cirurgião que está à frente do caso, Caio Guimarães, as vítima está paraplégica.

Segundo Caio, o homem não sente as pernas, mas está consciente e orientado. O estado clínico da vítima está sendo avaliado diariamente.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o filho do paciente também é suspeito de ter matado a mãe, de 47, e o irmão, de 7 anos.

A situação chamou a atenção dos moradores de Patos, município do Sertão da Paraíba onde o caso foi cometido. O pai do suspeito, que é um policial militar reformado, levou um tiro no tórax. Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave ao Hospital Regional de Patos. Depois, ele precisou ser transferido para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde segue internado. Já a mãe e o irmão do suspeito morreram na hora.

Em depoimento, o menino de 13 anos confessou os disparos. Ele alegou que vinha sendo pressionado para ter boas notas e sendo proibido de usar o celular para jogar e para conversar com os amigos de escola.

As informações são do g1.