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Cirurgia no pulmão do Papa Leão XIV é concluída com sucesso em Roma

Intervenção cirúrgica correu dentro do prazo previsto e o Pontífice de 71 anos se recupera no hospital após revelar o diagnóstico durante o Angelus

Escrito por Da Redação
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Cirurgia no pulmão do Papa Leão XIV é concluída com sucesso em Roma
Autor Papa já está em recuperação no quarto - Foto: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/PONTIFEX

A cirurgia realizada no Papa Leão XIV na tarde desta terça-feira (13) para a retirada de um nódulo no pulmão foi concluída com sucesso. De acordo com os primeiros detalhes divulgados pelo Vaticano, o procedimento médico foi realizado dentro do cronograma previsto e o Pontífice, de 71 anos, já regressou ao seu quarto no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, onde se recupera enquanto a Santa Sé prepara novos boletins com atualizações sobre o seu estado de saúde.

-LEIA MAIS: Papa Leão XIV é internado em Roma para cirurgia de retirada de nódulo no pulmão

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O internamento ocorreu por volta do meio-dia, quando o Santo Padre se deslocou de carro do Vaticano até a unidade hospitalar, sendo recebido por fiéis que se aglomeravam na entrada para lhe desejar uma boa recuperação. A cirurgia torácica foi conduzida por uma equipe médica chefiada pelo professor Stefano Margaritora, especialista italiano em procedimentos minimamente invasivos e robóticos.

O anúncio do diagnóstico havia sido feito pelo próprio Pontífice no último domingo, ao término da oração do Angelus. Na ocasião, Leão XIV explicou que o nódulo foi descoberto durante exames recentes de rotina, ressaltando que a alteração foi identificada precocemente e permanecia contida. As análises laboratoriais para determinar se a lesão retirada possui caráter benigno ou maligno ainda estão em andamento.

A notícia do procedimento mobilizou demonstrações de apoio e correntes de oração por parte de líderes religiosos e comunidades em diversos países, como em Portugal, onde bispos e representantes da Comunidade Islâmica manifestaram solidariedade ao líder da Igreja Católica durante todo o dia de sua hospitalização.

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“A operação foi concluída com sucesso, dentro do prazo e da forma prevista.” Foi o que informou, por meio de seu canal no Telegram, a Sala de Imprensa da Santa Sé sobre a cirurgia à qual o Pontífice foi submetido na tarde desta terça-feira, 13 de outubro, no Hospital Policlínico Gemelli, para a retirada de um “nódulo circunscrito no pulmão”, informou o Vaticano.

“O Santo Padre já se encontra em seu quarto”, informou ainda a Sala de Imprensa da Santa Sé, acrescentando que “mais informações serão divulgadas em breve”.


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