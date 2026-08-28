Cirurgia inédita transfere partes de um olho para o outro e devolve visão a italiana de 67 anos

Uma cirurgia oftalmológica inédita no mundo devolveu a visão a uma mulher de 67 anos na Itália. Após passar cinco anos cega devido a um acidente de carro, a paciente, identificada como Elena, recuperou a capacidade de enxergar graças a um transplante que transferiu partes do seu olho esquerdo para o direito. O procedimento, que durou quase seis horas, apresentou resultados imediatos e permitiu que ela voltasse a reconhecer rostos logo após acordar, incluindo o do próprio filho e o de seu cão-guia.

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A perda da visão ocorreu em decorrência de uma colisão de trânsito que cortou a comunicação entre o cérebro e o olho esquerdo, causando danos irreversíveis ao nervo óptico. O olho direito, que já apresentava degeneração macular antes da batida, teve o quadro agravado pelo trauma, sofrendo lesões extensas na retina e na córnea. A gravidade das feridas inviabilizou um transplante de córnea tradicional na época, obrigando a italiana a se adaptar à perda total da visão.

Para reverter a cegueira, os cirurgiões aproveitaram o fato de que o globo ocular esquerdo de Elena permanecia estruturalmente intacto, apesar de não processar imagens. A equipe médica realizou a transferência da córnea, da esclera, da conjuntiva e, de forma pioneira na medicina, da mácula — região central da retina responsável pela percepção de detalhes finos, leitura e reconhecimento facial.

Classificada pelos médicos locais como uma "maratona muito complexa", a intervenção cirúrgica teve seu sucesso confirmado por exames clínicos posteriores, que indicam uma melhora gradual da paciente. Em entrevista ao jornal La Stampa, os especialistas destacaram que o feito representa uma nova fronteira na oftalmologia, marcando a primeira vez que a área central da retina foi transplantada com êxito para restabelecer a visão.