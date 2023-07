Cirurgia endoscópica da coluna: menos invasiva e melhores resultados

A cirurgia por vídeo, também conhecida como Cirurgia Endoscópica da Coluna, tem se destacado como uma técnica cirúrgica inovadora e minimamente invasiva no tratamento de doenças da coluna, especialmente hérnias de disco e estenoses do canal vertebral. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com problemas na coluna, de acordo com o Ministério da Saúde.

Segundo o neurocirurgião Dr. Mateus Tomaz, diferente dos procedimentos abertos tradicionais, a Cirurgia Endoscópica da Coluna é notavelmente mais rápida e envolve menos danos às estruturas musculares e ósseas. “Já existem vários estudos que demonstram que esse tipo de cirurgia mais moderna tem resultados clínicos melhores e riscos menores, quando comparado com as técnicas convencionais”, garante.

O método é considerado menos traumático, resultando em uma recuperação mais rápida para os pacientes, mas é mais difundido no setor privado do que no setor público, por conta dos custos, que são mais elevados, de acordo com o especialista.

Dr. Mateus ressalta que diversos estudos já comprovaram que essa técnica cirúrgica moderna apresenta melhores resultados clínicos e riscos reduzidos quando comparada às técnicas convencionais. “Utilizando uma pequena incisão, menor que 1cm, introduzimos uma câmera com iluminação para a visualização direta das estruturas da coluna, como os nervos, ligamentos e também as hérnias de disco”, esclarece.

Uma das vantagens desse procedimento é que não são colocadas próteses para substituir o disco afetado. Em vez disso, apenas a parte do disco que está herniada é removida, preservando a parte saudável para garantir a sustentação adequada das vértebras.

A recuperação costuma ocorrer em torno de 15 a 30 dias, com um índice baixo de possíveis complicações. No entanto, é importante ressaltar que cada caso é único e requer uma análise individualizada. “Recomendamos sempre procurar um neurocirurgião de sua confiança para uma avaliação detalhada do seu caso antes de realizar o procedimento”, recomenda o Dr. Mateus Tomaz.

Com essa abordagem inovadora, a Cirurgia Endoscópica da Coluna tem se mostrado uma promissora alternativa para o tratamento de problemas na coluna vertebral, proporcionando aos pacientes uma recuperação mais ágil e resultados clínicos aprimorados.