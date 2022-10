Cinegrafista é internado após agressão em prisão de Roberto Jefferson

Da Redação

A vítima precisou passar a noite na UTI do Hospital Nossa Senhora da Conceição

Um cinegrafista da Inter TV precisou ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, no Rio de Janeiro, para ficar em observação após ser agredido por um apoiador do ex-deputado federal Roberto Jefferson.

A vítima, identificada como Rogério de Paula, de 59 anos, precisou passar a noite na unidade de saúde, pois, embora não tenha apresentado sangramentos, sofreu um choque em um local que já tinha passado por uma cirurgia, que é a cabeça. Por conta da agressão, ele teria apresentado um princípio de convulsão no local, onde passou por atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao hospital.

Para garantir que ele não entre em novo quadro convulsivo, a equipe médica decidiu observá-lo até a manhã desta segunda-feira (24) para reavaliar o quadro. A equipe de saúde informou que Rogério está bem.

A Inter TV RJ divulgou uma nota, onde diz que “a agressão covarde ao cinegrafista Rogério de Paula é um atentado ao direito democrático de informar. Rogério, um profissional premiado e com mais de 30 anos de empresa, foi atingido pelas costas enquanto trabalhava. A Rede Inter TV, afiliada Globo, está dando todo o apoio ao seu profissional e vai buscar na Justiça a punição aos agressores”.

O caso está sendo investigado pelas autoridades, que buscam identificar o responsável pelo crime.

