Cinco são atropelados pós manobra ilegal de motorista; dois morreram

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, em Maricá (RJ)

Um acidente na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, em Maricá (RJ), causou o atropelamento de cinco pessoas, deixando dois mortos e três feridos gravemente na terça-feira (4). O atropelamento aconteceu depois que um veículo precisou desviar de outro, que atravessou a pista, fazendo uma bandalha, para pegar um retorno. Com informações do g1.

continua após publicidade .

Os pedestres esperavam na beira da pista para atravessar quando foram atingidos. Edson Santos e Cassilda Lírio, ambos de 50 anos, morreram na hora.

-LEIA MAIS: Grave acidente deixa dois mortos e quatro feridos na PR-082

continua após publicidade .

O marido de Cassilda, está internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Outras duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. O estado de um jovem de 17 anos é grave, já o da outra paciente é estável, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Motorista que fez manobra irregular pagou fiança

A motorista do veículo que fez a manobra irregular seguiu viagem e foi encontrada pela polícia em Niterói. Ela disse que no momento do acidente estava levando a filha, que sofreu um aborto espontâneo, para a maternidade. Após deixar a filha no hospital, ela foi levada à 76ª DP, pagou fiança no valor de R$ 5 mil e vai responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

continua após publicidade .

Ela foi localizada no bairro de São Francisco, próximo ao hospital maternidade, pela polícia de Niterói, depois que o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de Maricá enviou imagens de câmeras de segurança.

O motorista que atropelou os pedestres ao desviar do carro que fez a bandalha, permaneceu no local do acidente esperando pelo socorro. Ele também foi autuado e pagou fiança, segundo a Polícia Civil.

Com informações do g1.



Siga o TNOnline no Google News