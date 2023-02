Cinco pessoas estão internadas em estado grave em São Sebastião após chuvas

Redação (via Agência Estado)

Cinco pessoas estão internadas em estado grave no Hospital Regional do Litoral Norte, em São Sebastião, após as chuvas intensas que atingiram a região durante a noite de sábado e a madrugada de domingo. A tragédia já resultou em ao menos 36 mortos, sendo 35 em São Sebastião e um em Ubatuba, segundo o governo de São Paulo.

Ao todo, 18 pessoas feridas foram atendidas no hospital regional em São Sebastião. Desse total, 13 eram adultos, e cinco, crianças. Onze tinham o estado de saúde considerado estável pelos médicos e dois haviam recebido alta até a tarde desta segunda-feira, 20, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde.

O governo também colocou à disposição outras unidades de saúde da Baixada Santista, Alto Tietê e da capital para receber os feridos. Também anunciou o envio de medicamentos para reforçar o atendimento.

Os estragos causados pelas chuvas já deixaram mais de 1.730 desalojados e 766 desabrigados em todo Estado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou no domingo que 40 pessoas seguiam desaparecidas.

Por causa da situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu sobrevoar a região na manhã desta segunda-feira. Ele se encontrou com o governador paulista em São Sebastião no início da tarde para discutir medidas para as áreas afetadas.

A Polícia Militar de São Paulo e o Exército ampliaram para 14 o número de helicópteros usados para acessar locais isolados e remover feridos e vítimas da tragédia. Ao todo, mais de 500 pessoas trabalham nos serviços de atendimento e resgate.

Estradas bloqueadas

Na tarde desta segunda-feira, 20, a rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego, entre Bertioga e São Sebastião, ainda seguia totalmente bloqueada em dois pontos devido a quedas de barreiras. Outros 11 pontos da via registravam bloqueios parciais por causa de deslizamentos de terra, queda de árvores, alagamentos e erosões.

A rodovia Mogi-Bertioga também continua bloqueada no quilômetro 82, em Biritiba Mirim, por causa do rompimento de uma tubulação. Há interdições parciais nos quilômetros 90 e 91, devido à queda de uma barreira, e no quilômetro 87, por causa de uma erosão.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) avalia obras emergenciais para recuperar as vias. Os motoristas devem buscar rotas alternativas pelas rodovias do Sistema Imigrantes/Anchieta (SP-160 e SP-150).

O acesso a uma rota alternativa pela Tamoios, porém, está interditado para quem está entre Bertioga e Juquehy, devido à queda de uma barreira no quilômetro 174 da SP-055, na Praia do Juquehy.

Abastecimento de água

Segundo o governo de São Paulo, a Sabesp ainda trabalha para restabelecer o abastecimento de água no Litoral Norte e na Baixada Santista. Em São Sebastião e Ilhabela, os sistemas estão recebendo água de forma emergencial por meio de 33 caminhões tanque.

Em Barra do Una, a produção de água no Sistema Cristina foi retomada parcialmente. Em Maresias, equipes tentam reparar a estação de captação de água. Em Caraguatatuba e Ubatuba, os sistemas de abastecimento também estão em fase de recuperação. A Sabesp afirma ter mobilizado 104 técnicos, com o apoio de caminhões e seis retroescavadeiras, para o trabalho.