Cinco pessoas da mesma família morrem afogadas no interior de SP

Segundo os bombeiros, a família era de Suzano, na região metropolitana de São Paulo

Cinco pessoas da mesma família morreram afogadas, neste sábado, 24, em uma prainha do Rio Tietê, em Dois Córregos, interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Jaú, a tragédia aconteceu quando as vítimas tentaram socorrer uma criança que se afogava. Quatro corpos foram retirados das águas no mesmo dia. O quinto, de um adolescente, era procurado pelos bombeiros na manhã deste domingo, 25.

Ainda segundo os bombeiros, a família era de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, e passaria o Natal na casa de parentes. O grupo familiar se banhava nas águas do rio, no local conhecido como Baixão da Serra, entre Dois Córregos e Mineiros do Tietê, muito frequentado por moradores da região. No fim da tarde do sábado, véspera do Natal, uma criança de cinco anos começou a se afogar e se agarrou à outra, de sete anos. As duas afundaram.

A avó, de 65 anos, tentou salvar os netos e também começou a se afogar. A mãe das crianças e um adolescente de 17 anos que também fazia parte da família foram em socorro dos três e também afundaram nas águas do rio. Os bombeiros retiraram os quatro corpos das águas, mas não localizaram o corpo do adolescente, que foi visto se afogando por testemunhas.

As buscas foram reiniciadas na manhã deste domingo por três mergulhadores. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jaú e ainda não tinham sido identificados.

