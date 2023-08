Cinco imóveis históricos que valem a visita em SP; veja dicas para a Jornada do Patrimônio

Além de espaços icônicos da cidade, um evento anual realizado neste fim de semana também abre as portas de prédios, casas, museus e outros espaços que são joias arquitetônicas e históricas pouco conhecidas de São Paulo. A 9ª Jornada do Patrimônio promove mais de 300 atividades gratuitas em todas as regiões da capital paulista em 2023, tanto neste sábado, 19, quanto no domingo, 20, dentre visitação, passeios guiados, cursos e bate-papos. O evento deste ano tem o tema "Se a cidade, se a cidade fosse minha", cuja proposta envolve levar os moradores e visitantes paulistanos a descobrir e redescobrir a história de São Paulo. A programação engloba atividades realizadas pelo poder público e por integrantes da sociedade civil selecionadas por meio de edital - como proprietários de imóveis tombados, pesquisadores, guias de turismo e outros, por exemplo. A Jornada foi criada por lei municipal em 2016, inspirada em exemplos estrangeiros. Entre eles, os principais são Jornadas Europeias do Património, nascidas na França, e a Open House New York, dos Estados Unidos. A programação completa está disponível em

jornadadopatrimonio.prefeitura.sp.gov.br

. O

conferiu a programação e selecionou alguns espaços pouco conhecidos dos paulistanos que estarão abertos à população na Jornada do Patrimônio. Parte das visitas exige inscrição prévia.

O

contou em 2021 a história da Casa Amarela da Vila Romana. Trata-se de uma residência centenária restaurada e preservada pela bisneta do primeiro proprietário, o imigrante italiano Angelo de Bortoli. Do alto de uma ladeira, a casa é uma das raras testemunhas do início do arruamento e urbanização da zona oeste, datada de 1921. O imóvel é tombado na esfera municipal desde 2021, pelo caráter "cultural, artístico e, em especial, afetivo" para a população, segundo foi destacado na decisão à época. Na Jornada do Patrimônio, o imóvel estará aberto no sábado, das 13 às 17 horas, e no domingo, das 10h às 14h. A visitação é conduzida pela artista Janice de Piero, a bisneta que é a "guardião" do espaço. Não é necessário se inscrever. No sábado, às 14 horas, a Casa Amarela também recebe o roteiro cultural Pioneiros da Vila Romano, com o fotógrafo Emidio Luisi. O passeio envolve uma observação do patrimônio cultural do bairro, com a captação de imagens com celular e câmeras, seguido de um bate-papo. A atividade tem 12 vagas, com retirada de senha com 30 minutos de antecedência. Endereço: Rua Camilo, 955 e 957 - Vila Romana, distrito Lapa Mais informações:

janicedepiero.art.br/casa-amarela

Com as sacadas voltadas ao Vale do Anhangabaú, o centenário Edifício Armando Lara Nogueira é datado de 1916. O prédio foi projetado pelo escritório de Ramos Azevedo, o mesmo do Theatro Municipal e outros ícones arquitetônicos de São Paulo, e é tombado desde 1992. Embora seja menos conhecido dos paulistanos, é marcado por um evento histórico: neste prédio, Anita Malfatti teria realizado a primeira exposição individual, em 1917. Essa é a mostra que marcou um prenúncio da Semana de Arte Moderna de 1922 e que ficou conhecida pelas fortes críticas escritas por Monteiro Lobato. Em seus 5 pavimentos, o edifício sedia escritórios de artes, estúdio de fotografia e um espaço cultural, o Espaço Alto. O local está com a exposição fotográfica Batismo, de Gleeson Paulino. Na Jornada, o edifício estará aberto no sábado, das 11 h às 18 h. Também terá visita guiada no sábado, às 15 e às 16h30, porém as inscrições estão encerradas. Endereço: Rua Líbero Badaró 336 - Sé Mais informações:

espacoalto.com

A zona leste de São Paulo guarda algumas das construções mais antigas da história de São Paulo. Um dos exemplos é a Fazenda Biacica, localizada no interior do Núcleo de Lazer Itaim Biacica. Hoje um parque estadual, a antiga fazenda é datada do século 17, com uma porta que até traz a inscrição do ano de 1682 no arco superior. O casarão luso-brasileiro tem uma arquitetura de taipa de pilão. Historicamente, teria funcionado como uma capela da Ordem Nossa Senhora de Carmo antes de passar por alterações no projeto. O imóvel também chama a atenção pelos azulejos externos, que narram momentos da história paulista, como a chegada dos portugueses e a atuação dos jesuítas. Esse painel foi adicionado mais recente, nos anos 1950, feito pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. A construção é tombada na esfera municipal desde 1994. Décadas antes, Mário de Andrade, um dos precursores das ações de preservação no País, já assinalava a importância de preservar esse espaço. Hoje, o parque é aberto à visitação diariamente, das 8 h às 17 h. Na Jornada, o parque receberá duas atividades. Uma delas é o roteiro Fazenda Biacica - Uma Viagem no Tempo, que ocorrerá no sábado, às 14h, com inscrição por ordem de chegada. O evento vai abordar a chegada dos portugueses a São Paulo e outros momentos da história paulistana. A outra atividade será encerrada no parque. Trata-se de Desenhos do Cotidiano - Jardim Helena / Vila Mara, que começará às 14h, do sábado, com saída da Rua Cordão de São Francisco, na Vila Aimoré. A proposta é desenhar diferentes retratos do dia a dia da região, com um bate-papo final no Núcleo Itaim Biacica. Endereço: Estrada da Biacica 756 - Vila Seabra Mais informações:

www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/cpp/parque-itaim-biacica

O centenário Edifício Ermínio de Moraes fica nas proximidades do Theatro Municipal e nas proximidades da Praça Ramos de Azevedo. Da década de 1920 e tombado na esfera municipal, o prédio foi o Hotel Esplanada e também sede da Votorantim por anos. Hoje, é ocupado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) e secretarias do Governo de São Paulo. O espaço abriga a exposição Memória IEA, que conta a história do instituto por meio de objetos, publicações históricas e vídeos. Na Jornada, receberá visitas guiadas aos sábados e domingos, às 10h, às 13h e às 15h, mediante inscrição no site. Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 254 - Centro Mais informações:

www.even3.com.br/memoriaiea/

O Arquivo Histórico Municipal é responsável pela guarda, identificação e conservação de documentos da história da cidade, com exemplares datados desde meados do século 16. Há mais de 20 anos é sediado no centenário Edifício Ramos de Azevedo, originalmente destinado à Escola Politécnica e tombado na esfera estadual. Atualmente, o local está com a exposição Ocupação Arquivo Vivo, com acesso livre. A mostra envolve documentos textuais, cartográficos e iconográficos. Além disso, o espaço realizada visitas guiadas nas terças-feiras, quintas-feiras e sábados, as 10h30 às 14h30, mediante inscrição na plataforma Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/visita-educativa-arquivo-historico-municipal/1834735

. Na Jornada, o Arquivo Histórico terá duas atividades especiais. Uma delas é a oficina de blueprint, que ocorrerá das 14 h às 16h30, com atividades sobre esse tipo de impressão aplicadas em projetos arquitetônicos paulistanos. A outra atividade é a aula Tecendo Memórias em Imagens e Sons, com Eduardo Oliveira, às 10 h. Endereço: Praça Coronel Fernando Prestes, 153 - Bom Retiro Mais informações:

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/arquivo_historico