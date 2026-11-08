Cinco Estados brasileiros registram alta de casos de covid-19, diz relatório da Fiocruz

O número de casos de síndromes respiratórias causadas pela covid-19 registrou alta na última semana, de acordo com um relatório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). O estudo InfoGripe, que traz as informações semanalmente, relatou que os Estados do Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina são os que mais apresentam crescimento de casos de covid.

O relatório informou, ainda, que além do vírus Sars-CoV-2, outros dois vírus têm sido responsáveis pelo aumento dos quadros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): o metapneumovírus e rinovírus. Os resultados são referentes à última semana de outubro, de 25 a 31 do mês passado.

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"A principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos por covid-19 é a vacinação, por isso é essencial que as pessoas dos grupos prioritários estejam em dia com a vacina contra o vírus", alerta a pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Computação Científica da Fiocruz, que produz o InfoGripe.

Ainda de acordo com o relatório, nas quatro últimas semanas monitoradas pelo instituto, 4,2% dos casos registrados foram de influenza A, 4,7% de influenza B, 10,1% de vírus sincicial respiratório, 50,1% de rinovírus e 8,5% de Sars-CoV-2. Entre os óbitos, cerca de 43% dos casos estavam relacionados ao rinovírus e 24,1% de covid-19.

Ao todo, a Fiocruz já contabilizou mais de 171,3 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave no ano de 2026, sendo 53,3% com resultados positivos para infecção por vírus respiratório.

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"A incidência de SRAG é mais elevada nas crianças pequenas e está associada principalmente ao rinovírus, VSR e ao metapneumovírus. O rinovírus também se destaca como principal causa de mortalidade nas crianças pequenas", apontou o relatório, divulgado na última quinta-feira, 5.