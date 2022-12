Cinco corpos da mesma família são encontrados em cratera, em SP

Da Redação

Os corpos foram encontrados nessa quinta-feira (29)

Cinco corpos de uma mesma família foram encontrados, nessa quinta-feira (29), após o veículo em que eles estavam ser "engolido" por uma cratera, na noite de quarta-feira (28), em Araraquara, São Paulo. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros do município, ainda há uma pessoa desaparecida.

Os bombeiros localizaram as vítimas, que são duas mulheres e um casal de gêmeos (um menino e uma menina), de 15 anos, às margens do Ribeirão das Cruzes, na manhã de quinta. O automóvel da família estava destruído.

Já no período da tarde, as equipes de buscas localizaram o corpo de um homem. Até o momento, os nomes deles não foram divulgados.

Os bombeiros trabalham com a possibilidade de haver outro veículo envolvido no acidente, já que uma testemunha disse ter visto dois carros caírem no córrego.



A cratera abriu na Avenida Padre Francisco Sales Colturato (Avenida 36). Devido ao grande volume de chuva, o asfalto cedeu no sentido bairro/Centro e arrastou dois veículos para dentro do córrego das Cruzes.

As buscas pelas vítimas começou na noite de quarta-feira, mas, por conta do mau tempo, teve que ser interrompido. No entanto, o serviço foi retomado na manhã de quinta.

Com informações do G1.

