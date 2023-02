Cinco cidades do interior de SP decretam emergência por estragos das chuvas

(via Agência Estado)

Cinco cidades do interior de São Paulo estão em estado de emergência em decorrência das chuvas que atingem o Estado. Em Boituva, a medida foi decretada no sábado, 18, depois que o rio Sorocaba transbordou e alagou os bairros Cachoeirinha, São Francisco e Campos de Boituva.

Ao menos 60 famílias foram removidas das casas, em muitos casos com o uso de barcos. Conforme o município, houve queda de pontes e deslizamentos.

Sorocaba está em estado de emergência por 180 dias desde a sexta-feira, 17, depois que bairros urbanos ficaram alagados por temporais e pela enchente do Rio Sorocaba. A prefeitura pediu a mediação do Ministério Público de São Paulo para controlar a vazão da Represa de Itupararanga, formadora do rio.

Em Piedade, a situação de emergência entrou em vigor depois que um temporal causou a queda de um prédio e duas casas na área urbana. Há risco de deslizamento de encostas.

A prefeitura de Salto de Pirapora publicou no sábado, 18, o decreto de emergência. A cidade teve ruas e bairros alagados pelas chuvas. São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba, que já estava em estado de emergência, voltou a ser atingida pelas chuvas, agravando a situação.