Cinco apostas acertam as 15 dezenas da Lotofácil 3720 e levam 1,6 milhão cada

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Prêmio de 8,2 milhões será dividido entre os vencedores; confira os detalhes

Cinco apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3720 da Lotofácil, sorteado na noite desta sexta-feira (26), e cada uma receberá cerca de R$ 1,65 milhão. Como houve ganhadores na faixa principal, o prêmio não acumulou.



As dezenas sorteadas foram: 01 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24.

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As apostas vencedoras foram registradas em Salvador (BA), Brasília (DF), Novo Repartimento (PA), Barra do Piraí (RJ) e Camaquã (RS). As três primeiras foram apostas simples, enquanto as duas últimas foram bolões.

Confira os ganhadores da faixa principal:

* Salvador (BA) – aposta simples: R$ 1.657.052,19;

* Brasília (DF) – aposta simples: R$ 1.657.052,19;

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* Novo Repartimento (PA) – aposta simples realizada pelos canais eletrônicos: R$ 1.657.052,19;

* Barra do Piraí (RJ) – bolão com seis cotas: R$ 1.657.052,16;

* Camaquã (RS) – bolão com 15 cotas: R$ 1.657.052,10.

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Além dos cinco vencedores da principal faixa, 1.103 apostas acertaram 14 números e receberão R$ 1.144,41 cada.

Confira a premiação completa do concurso:

* 15 acertos: 5 apostas ganhadoras – cerca de R$ 1,65 milhão cada;

* 14 acertos: 1.103 apostas – R$ 1.144,41 cada;

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* 13 acertos: 34.950 apostas – R$ 35,00 cada;

* 12 acertos: 343.052 apostas – R$ 14,00 cada;

* 11 acertos: 1.641.022 apostas – R$ 7,00 cada.

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O próximo sorteio da Lotofácil será realizado neste sábado (27). A estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil, o apostador pode escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante ou optar pela modalidade Surpresinha, em que as dezenas são selecionadas automaticamente pelo sistema.

São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta varia conforme a quantidade de dezenas escolhidas.