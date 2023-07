Cigarros do Paraguai: Polícia Federal cumpre 27 mandatos de prisão

Nesta manhã de quinta-feira (20), a Polícia Federal ativou a Operação Effusus para prender integrantes de uma organização criminosa com atuação na importação, no transporte e comercialização de cigarros contrabandeados do Paraguai. As ações ocorrem na região oeste do Paraná.

Os policiais afirmaram que os criminosos mantinham um esquema de pagamento de propina a agentes públicos de segurança, para que os carregamentos de cigarro e respectivos batedores não fossem abordados em pelo menos três postos da Polícia Rodoviária Estadual.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso contava também com um braço financeiro, formado por empresas de fachada utilizadas tanto para a lavagem de dinheiro proveniente das atividades criminosas, como para o registro e transferência dos veículos empregados no transporte dos carregamentos.

