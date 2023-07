Cigarro eletrônico é 22 vezes mais tóxico dentro do carro; saiba mais

O cigarro eletrônico, conhecido popularmente como "vape", ganhou fama entre a população jovem por ser comercializado como uma alternativa menos nociva à saúde do que o cigarro tradicional. O marketing, no entanto, é enganoso já que a opção eletrônica é tão prejudicial quanto a tradicional.

continua após publicidade

Conforme uma pesquisa realizada por estudiosos americanos, o vape pode ser ainda mais perigoso se consumido dentro de carros. Os pesquisadores constataram que fumar em um ambiente pequeno e fechado libera 22 duas vezes mais toxinas microscópicas, o material particulado (PM2,5). Quando inalado, ele pode causar problemas respiratórios e entrar na corrente sanguínea.

O estudo, feito pelas universidades da Virginia e Carolina do Norte e publicado na revista Drug and Alcohol Dependence em 7 de julho, aponta que quando os usuários de cigarros eletrônicos fumavam em seus carros por menos de 10 minutos, a concentração de toxinas venenosas liberadas pelo fumo era maior do que em outros ambientes.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

As PM2,5 são partículas geradas a partir de fontes naturais e de engenharia humana, como a queima de combustíveis fósseis. Quando inalado, o material penetra nos pulmões e irrita todo o sistema respiratório, o que pode causar ou agravar a asma e bronquite, além de deixar a respiração ofegante.

“O estudo demonstrou que uma única pessoa usando cigarro eletrônico dentro de um veículo com as janelas fechadas pode causar aumento mensurável na concentração de material particulado”, destaca o estudo.

continua após publicidade

Público usuário de cigarro eletrônico

A pesquisa teve como participantes 60 usuários assíduos de cigarros eletrônicos com idade média de 20 anos. Do número total, 63% deles eram do sexo masculino e mais de 83% eram brancos.

Eles foram convidados a usar os vapers dentro de um veículo após 12 horas sem fumar. Primeiro, deram 10 tragadas em um período de cinco minutos. Enquanto fumavam, aparelhos mediam o volume de matéria no ar.

Apenas 30 segundos após a última tragada, a concentração de PM2,5 atingiu o nível médio de 107,4 microgramas por metro cúbico (µg/m³), 22 duas vezes maior que o nível após a primeira tragada, de 4,78 µg/m³.

continua após publicidade

Número de tragadas

Em um segundo momento, os usuários foram convidados a fumar os cigarros eletrônicos dentro dos veículos por 25 minutos, dessa vez sem limite mínimo ou máximo de tragadas.

No minuto 19, o nível médio da toxina venenosa no ar atingiu 21,32 µg/m³, uma quantidade menor do que a observada no período de cinco minutos com 10 tragadas. Em geral, os usuários usaram o cigarro eletrônico 18 vezes durante a sessão de 25 min.

continua após publicidade

“Como o material particulado gerado pelo uso do vape está correlacionado com substâncias tóxicas nocivas produzidas pelo uso do dispositivo, aqueles que andam em veículos enquanto fumam estão expostos a altas concentrações de produtos químicos tóxicos gerados pelos cigarros eletrônicos”, analisa o estudo.

Os cientistas chamaram a atenção para dois casos específicos que não foram contabilizados no levantamento: os participantes tragaram, em 25 minutos, 205 e 285 vezes, muito acima da média dos voluntários.

Composição química

Os cigarros eletrônicos contêm altos níveis de nicotina, solventes, essências saborizadas, aerossóis e outros compostos químicos voláteis considerados cancerígenos, como benzeno e acetaldeído. A equipe de pesquisa não analisou o risco que correm os fumantes passivos.





Fonte: Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News