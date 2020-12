Cientistas recomendam pausa em medidas de abertura econômica - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) recomendam a reversão de medidas de abertura da economia no país, em meio a uma possível segunda onda de casos do coronavírus.

Os pesquisadores pedem que gestores analisem as possibilidades de suspensão imediata de eventos presenciais; fechamento de praias; limitação do horário de funcionamento do comércio e até mesmo a decretação de lockdown.

Em nota técnica, divulgada nesta segunda-feira (30), a avaliação foi tomada pelo Grupo de Trabalho para Enfrentamento da Covid-19 da universidade.

De acordo com a nota, o crescimento dos casos gera grande estrese no sistema de assistência à saúde.

“O risco de ocorrerem óbitos sem que o paciente seja internado é elevadíssimo. São dados extremamente preocupantes. Estamos evoluindo em curto período para o colapso da rede de assistência aos pacientes, especialmente os mais graves”, diz o texto.

Com informações; Metrópoles.