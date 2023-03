Cientistas encontram metais pesados e tóxicos em chocolates famosos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No estudo, especialistas apontaram a existência de fragmentos de metais pesados e tóxicos em chocolates de marcas famosas

Estudos e pesquisas mostram que o consumo de chocolates amargos é capaz de proporcionar inúmeros benefícios para a saúde. Entretanto, um levantamento publicado na revista científica Consumer Reports, no fim de 2022, trouxe uma informação preocupante.

continua após publicidade .

Durante o estudo, especialistas apontaram a existência de fragmentos de metais pesados e tóxicos em chocolates de marcas famosas como Hershey’s e Lindt. Além disso, em 28 barras de chocolate amargo analisadas, cádmio e chumbo foram substâncias detectadas em todas elas.

-LEIA MAIS: Transtorno faz mulher comer apenas chocolates: 'Odeio ser assim'

continua após publicidade .

Conforme os autores do estudo, o consumo de alimentos com grandes quantidades desses metais pode acarretar em problemas pulmonares, cognitivos, câncer e até morte precoce, sobretudo quando há exposição por longo período. Além disso, perda de memória, pressão alta, dor abdominal e variações de humor são outros problemas que podem ser desenvolvidos.

Ainda segundo a publicação, as crianças são as mais prejudicadas. Isso porque no público infantil há risco de danos cerebrais e ao sistema nervoso central. Assim sendo, o resultado engloba problemas de aprendizado e comportamento.

De acordo com os cientistas, em 23 das barras verificadas, o consumo de apenas 30 gramas diárias já levaria a uma exposição em um nível considerado prejudicial pelas autoridades de saúde pública.

continua após publicidade .

Embora todas as barras de chocolate analisadas tenham apontado uma taxa mínima de chumbo e cádmio, nem todas tiveram níveis alarmantes da substância. Então, cinco versões foram relativamente baixas para ambos os materiais.

VEJA A LISTA:

Alerta vermelho: chocolates com alto índice de cádmio

continua após publicidade .

Beyond Good Organic Pure Dark Chocolate 70% Cacau

Beyond Good Organic Pure Dark Chocolate 80% Cacau

Chocolate Extra Amargo Orgânico Equal Exchange 80% Cacau

Lindt Excellence Chocolate Amargo 70% Cacau

Scharffen Berger Chocolate Extra Amargo 82% Cacau

Chocolate Amargo Orgânico Alter Eco Classic Blackout 85% Cacau

Pascha Chocolate Muito Amargo Orgânico 85% Cacau

Dove Promete Chocolate Amargo Mais Profundo 70% Cacau



Alerta vermelho: chocolates com alto índice de chumbo

Tony’s Chocolonely Dark Chocolate 70% Cacau

Chocolate Extra Amargo Lily’s 70% Cacau

Godiva Signature Chocolate Amargo 72% Cacau

Chocolove Chocolate Amargo Forte 70% Cacau

Chocolate Amargo Lindt Excellence 85% Cacau

Endangered Species Bold + Silky Dark Chocolate 72% Cacau

Chocolate Amargo Trader Joe’s 72% Cacau

Hu Chocolate Amargo Simples Orgânico 70% Cacau

Chocolove Extreme Chocolate Amargo 88% Cacau

Chocolate meio amargo especial Hershey’s





continua após publicidade .

Opções mais seguras

Mast Organic Dark Chocolate 80% Cacau

Taza Chocolate Orgânico Chocolate Deliciosamente Amargo 70% Cacau

Ghirardelli Chocolate Amargo Intenso 85% Cacau

Ghirardelli Intense Dark Chocolate Twilight Delight 72% Cacau

Valrhona Abinao Chocolate Amargo 85% Cacau

As informações são do site GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News