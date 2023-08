Cientistas descobrem que ponta de flecha da Idade de Bronze é feita de meteorito

Cientistas da Suíça descobriram que uma ponta de flecha da Idade do Bronze encontrada durante escavações no século 19 é feita de ferro originado de um meteorito. O objeto, datado em 3 mil anos, havia sido encontrado no Lago Biel, na Suíça, e estava no Museu de História de Berna desde 2021. Objetos arqueológicos feitos de ferro meteorítico são extremamente raros. A revelação foi publicada em um estudo no

, no final de julho. Para examinar a ponta da flecha, que tem 39 milímetros de comprimento e pesa 2,9 gramas, a equipe de pesquisadores utilizou uma combinação de métodos estendidos sem danificar o artefato histórico, como microscopia de luz, tomografia, fluorescência de raio-X e espectrometria gama. "Com a espectrometria gama, podemos criar uma impressão digital radioativa de qualquer amostra e também encontrar isótopos de vida relativamente curta", explicou o físico Marc Schumann, em comunicado da Universidade de Freiburg. "Alguns desses isótopos são produzidos apenas no espaço." Isso inclui o que é conhecido como alumínio-26, que Schumann e sua equipe conseguiram encontrar na ponta da flecha. "Conseguimos assim fornecer uma prova inequívoca de que o material é um meteorito que foi exposto à radiação cósmica no espaço por um longo tempo." O local fica a apenas alguns quilômetros de distância do campo de meteoritos Twannberg. Entretanto, uma das surpresas do estudo foi de que o pedaço de meteorito de ferro não era do campo próximo. Com cerca de 8,3% de níquel, o teor desse elemento na ponta da flecha é quase duas vezes maior que no meteorito Twannberg. Um alto teor de germânio também mostra que é muito provável que seja um meteorito do tipo IAB. De acordo com o estudo, existem apenas alguns grandes meteoritos de ferro IAB conhecidos na Europa. A origem mais provável é o meteorito Kaalijarv, descoberto na Estônia. Estimativas apontam que a sua formação foi por volta de 1500 AC, durante a Idade do Bronze. Análises posteriores em coleções arqueológicas europeias podem fornecer pistas sobre se a trilha entre a ponta da flecha do Lago Biel à Estônia. Objetos arqueológicos feitos de ferro meteorítico são extremamente raros - apenas 55 desses objetos são conhecidos em toda a Eurásia e na África, e estes vêm de 22 locais. De 1º de fevereiro de 2024 a 21 de abril de 2025, a ponta da flecha estará em exibição como parte da exposição especial "E então veio o bronze!" no Bernisches Historisches Museum.