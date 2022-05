Cientistas descobrem antiga floresta dentro de buraco

Da Redação

Cientistas chineses descobriram uma antiga floresta escondida dentro de um buraco gigante na província de Guangxi, no sul do país, informaram os pesquisadores na sexta-feira (20). O local, identificado como uma floresta primitiva bastante bem preservada, pode abrigar diversas espécies ainda desconhecidas pela ciência, segundo os estudiosos. A reportagem é do G1.

Zhang Yuanhai, um dos responsáveis pela descoberta, disse em entrevista à agência chinesa Xinhua que existem três grandes cavernas incrustadas em uma montanha próxima à cidade de Luoxi.

Outro dos pesquisadores, Chen Lixin, que liderou uma expedição para dentro de uma das estruturas, um grande sumidouro, disse ter encontrado árvores com até 40 metros de altura e densa vegetação.

O sumidouro está localizado perto da vila de Ping'e e mede 306 metros de comprimento, 150 metros de largura e 192 metros de profundidade.

Para investigar de perto a descoberta, equipes expedicionistas enfrentaram um rapel de mais de 100 metros e várias horas de caminhada para chegar ao fundo do poço.

Buracos como esse são conhecidos em chinês como Tiankeng (poço celestial), informou a Xinhua, e têm características geológicas especiais, típicas de terrenos com forte erosão.

Além da China, formações parecidas já foram encontradas no México e em Papua Nova Guiné.