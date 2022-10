Cientistas alcançam temperatura mais baixa já registrada no Universo: - 273ºC

Roberta Jansen (via Agência Estado)

Um grupo internacional de cientistas conseguiu alcançar, dentro de um laboratório na Terra, a menor temperatura já registrada no Universo: - 273ºC. Não se trata apenas de um grande feito de laboratório. O experimento abre caminho para o desenvolvimento de novos materiais com propriedades inimagináveis.

A menor temperatura já registrada na Terra naturalmente foi de - 89,2ºC, na Antártida. Em alguns lugares da Lua, ela pode cair abaixo dos - 200ºC. No experimento científico, pesquisadores da Universidade de Rice, nos Estados Unidos, e da Universidade de Kyoto, no Japão, usaram raios laser para resfriar átomos até alcançar uma temperatura de apenas um bilionésimo de grau acima de - 273,15ºC, o zero absoluto na escala Kelvin. Nesta temperatura, o movimento dos átomos cessa por completo.

Um dos principais autores do trabalho é o especialista em física atômica Eduardo Ibarra García-Padilla, que completou há pouco tempo seu doutorado na Universidade de Rice e, agora, faz o pós-doutorado na Universidade da Califórnia. Como explicou o cientista mexicano, alguns estados da matéria só são alcançados em temperaturas muito baixas.

"Alcançar essas temperaturas (e esses estados) permitirá compreender melhor fenômenos da física como a supercondutividade nos óxidos de cobre, que podem ter importantes aplicações tecnológicas", justificou o cientista.

Em temperaturas próximas ao zero absoluto, o hélio, por exemplo se transforma em um 'superfluido', caracterizado pela ausência total de viscosidade. Isso faz com que ele seja capaz de atravessar paredes - mesmo as que não são porosas --- e até "escapar" de recipientes em que esteja armazenado.

Os exemplos mais conhecidos de comportamento estranho a baixas temperaturas são a supercondutividade e a superfluidez. A supercondutividade ocorre quando uma substância é capaz de transmitir eletricidade sem opor resistência alguma. A superfluidez consiste na perda total da viscosidade de uma substância. Sob essas temperaturas, praticamente tudo congela, exceto alguns isótopos de hélio, que adquirem a superfluidez.

"Conforme alcançamos temperaturas mais baixas, novos estados exóticos da matéria devem aparecer", disse Garcia-Padilla. "E esses podem ter propriedades magnéticas ou de transporte completamente diferentes das de outros materiais"