Cidades do Rio Grande do Sul registram neve; veja

Pelo menos 13 cidades do Rio Grande do Sul registraram neve e chuva congelada nesta quarta-feira (28). Em São Francisco de Paula, na Serra, a população foi para as ruas brincar com a neve que caía no início da noite.

Segundo a Somar Meteorologia, houve queda de neve em Pelotas, São Francisco de Paula, Gramado, Carlos Barbosa, Bagé, Herval, Piratini, Caxias do Sul, Marau e Farroupilha.

Em outros locais do RS houve registro de chuva congelada, que é quando as gotículas de água congelam ao deixar a nuvem, mas derretem ao tocarem o chão. Os flocos de neve descem das nuvens em uma região que está bem fria e caem numa região da atmosfera que está quente.

O fenômeno foi registrado pelo menos em Júlio de Castilhos, Nova Petrópolis, Itaara, Tupanciretã, Canguçu e Lavras do Sul.

Além disso, segundo a Somar Meteorologia, há o "graupel", que é um pequeno grânulo de gelo criado quando gotas de água super-resfriadas cobrem um floco de neve.

O graupel é branco, opaco, macio e pode desmanchar facilmente na sua mão, e também é geralmente menor que o granizo, com um diâmetro de cerca de 0,2cm a 0,5 cm.

