Cidades de Santa Catarina terão toque de recolher durante duas semanas - TNOnline

O governador Carlos Moisés do PSL, decidiu na última quarta-feira (2), adotar algumas medidas restritivas para enfrentamento da Covid-19 em Santa Catarina.

As autoridades do Estado em conjunto com os prefeitos das 21 maiores cidades de Santa Catarina, decidiram decretar o toque de recolher durante a madrugada e a manutenção do transporte coletivo, respeitando a ocupação máxima de 70% da capacidade. Além dessas mediadas, no Estado é obrigatório o uso de máscaras em todos os ambientes.

De acordo com o governador do Estado, as medidas têm como objetivo frear a disseminação da doença, evitando que o sistema de saúde do Estado entre em colapso.

O comércio poderá ampliar os horários de atendimento no fim de ano, para dar mais tempo da população ir às compras e evitar aglomerações. Durante a noite, os estabelecimentos deverão encerrar as atividades até as 23h, com a possibilidade de atender os clientes que já estejam no interior do comércio até meia-noite.

“Essas medidas têm a intenção de mostrar para a sociedade que estamos em um momento de agravamento do risco. Tomamos a decisão com base em um amplo diálogo com os prefeitos. Tivemos uma reunião extremamente produtiva e definimos ações conjuntas, que valem para todo o Estado e pretendem frear o avanço da doença”, afirmou o governador.

As medidas valerão para todo o Estado por um período de 15 dias a partir edição do decreto, que deverá ser nas próximas horas.