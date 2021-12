Da Redação

Cidade oferece R$ 17 mil por resultado positivo de Covid-19

A cidade de Fuxin, da região nordeste da China, está oferecendo 20 mil yuans, o equivalente a R$ 17.700, para aqueles que receberem o resultado positivo para a Covid-19. Anunciada na segunda-feira (6), a iniciativa faz parte de uma campanha para incentivar a população a realizar a testagem voluntariamente.

O intuito é localizar possíveis casos de infecção ainda no estágio inicial e, assim, impedir novas contaminações. A quantidade de novos casos continua relativamente baixo, com 38 novas infecções assintomáticas registradas no último domingo.

Esta é a segunda cidade da China a instituir uma recompensa pelo diagnóstico positivo. Na última quinta-feira (2), Harbin anunciou que pagaria metade do valor, 10 mil yuans, para quem fizesse um teste PCR com resultado positivo.

As informações são do Metrópoles.